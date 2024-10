L’appello di Politano dopo la rapina: “Vorrei riavere quel portafoglio”

L’esterno azzurro condivide su Instagram il suo messaggio ai tifosi.

Le notizie calcio Napoli riportano un altro episodio spiacevole per i calciatori partenopei. Matteo Politano, esterno del Napoli, ha subito una rapina e ha voluto condividere il suo stato d’animo attraverso un post su Instagram.

Un’escalation di episodi

Non c’è tregua per i giocatori del Napoli, sempre più spesso nel mirino dei malviventi. Prima David Neres, derubato dopo Napoli-Parma, poi Juan Jesus, e ora Matteo Politano. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, che sono ancora nelle fasi iniziali. Nel frattempo, verranno intensificate le misure di sicurezza intorno alla squadra, attualmente al primo posto in classifica.

L’appello di Politano

L’esterno azzurro ha voluto esprimere il suo rammarico sui social media, condividendo un messaggio sentito:

“L’accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me però è che dentro la macchina c’era il mio portafoglio, regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più. Per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo.”

La risposta della città e dei tifosi

La comunità napoletana si è subito stretta intorno a Politano, esprimendo solidarietà e affetto. I tifosi sperano che l’appello possa raggiungere chi di dovere e che l’oggetto di valore affettivo possa essere restituito al giocatore.