Politano ritrovata l’auto rubata: manca il portafogli al quale era legato

La vettura del calciatore è stata recuperata a Casoria con documenti ed effetti personali.

Matteo Politano può tirare un sospiro di sollievo. L’attaccante del Napoli ha ritrovato la sua auto, una Smart rubata nella notte a Posillipo, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Il veicolo è stato rinvenuto in via Nazionale delle Puglie, nella zona di Casoria, all’interno del parcheggio del complesso Seven Store.

Il ritrovamento della Smart di Politano



All’interno dell’auto sono stati recuperati i documenti personali di Politano, comprese carte di credito e bancomat. Mancavano però il portafoglio e i contanti. Un gesto che, seppur parzialmente, ha permesso al calciatore di recuperare oggetti di valore affettivo.

L’appello di Politano sui social

Poco dopo il furto, Politano aveva lanciato un appello tramite Instagram per la restituzione del portafoglio, regalo di una persona a lui molto cara e prematuramente scomparsa. “Ne sarei davvero grato se potessi riaverlo”, aveva scritto l’esterno azzurro, toccando il cuore di molti tifosi e non solo.

Il ruolo delle forze dell’ordine

L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, e alcuni membri dell’agenzia Marat si sono recati immediatamente sul posto al momento del ritrovamento. Il rapido intervento delle forze dell’ordine ha permesso di restituire serenità al calciatore. Resta la speranza che, dopo l’appello, possa essere restituito anche il portafoglio.