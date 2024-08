Napoli su Dedic del Salisburgo: Manna prepara il colpo sulla fascia destra

Il Napoli si muove per rinforzare la fascia destra. Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, gli azzurri hanno messo nel mirino Amar Dedic del Salisburgo.

Schira rivela sui social: “Il Napoli sta lavorando per ingaggiare un nuovo terzino: nella lista di Manna ci sono Amar Dedic del Salisburgo e Thierry Correia del Valencia (che rappresenta il piano B ndr).”

Il giovane bosniaco Dedic, classe 2002, è la prima scelta del direttore sportivo Manna. Il Salisburgo valuta il giocatore circa 20 milioni di euro.

L’obiettivo di Manna è quindi Dedic, che il Salisburgo valuta poco meno di 20 milioni di euro. Dedic è un profilo che piace molto agli azzurri, in passato è stato anche attenzionato dall’Inter ed anche dalla Roma.

Dedic, nonostante la giovane età, è già un punto fermo del Salisburgo. Il suo profilo si adatta perfettamente alle esigenze di Antonio Conte per la fascia destra del Napoli.

In alternativa, il club partenopeo segue Thierry Correia del Valencia come piano B. La dirigenza azzurra lavora per regalare a Conte un rinforzo di qualità sulla corsia esterna.

#Napoli are working to sign a new fullback: in #Manna’s list there are Amar #Dedic (Salzburg) and Thierry #Correia (Valencia). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2024