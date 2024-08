McTominay a un passo dal Napoli: Pedullà svela i dettagli dell’accordo

Alfredo Pedullà: “McTominay-Napoli quasi fatto. Accordo su contratto quadriennale, il giocatore entusiasta. Conte decisivo nella scelta”

Il Napoli è vicinissimo a chiudere l’acquisto di Scott McTominay dal Manchester United. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, rivela i dettagli dell’imminente trasferimento.

Pedullà ha condiviso sui social un aggiornamento importante:

“McTominay-Napoli a un passo. Quattro anni di contratto. Lui è entusiasta. Accordo sullo stipendio concordato, per un contratto fino al 2028. Il centrocampista ha ricevuto anche altre due offerte, ma la sua priorità è il Napoli”.

Il centrocampista scozzese, che ha giocato uno scampolo di partita nel recente match contro il Brighton, sembra aver scelto il Napoli nonostante altre offerte ricevute.

La presenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra sembra aver giocato un ruolo decisivo nella scelta di McTominay, così come era successo per altri giocatori come Buongiorno.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Dopo Neres e l’imminente arrivo di Lukaku, McTominay potrebbe essere il prossimo colpo del Napoli in questo calciomercato.

L’entusiasmo del giocatore e l’accordo già raggiunto sullo stipendio fanno presagire una rapida conclusione della trattativa, con McTominay pronto a iniziare la sua avventura in Serie A con la maglia del Napoli.