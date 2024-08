Lukaku-Conte: la coppia vincente pronta a far sognare Napoli

Antonio Conte ritrova Romelu Lukaku al Napoli: ripercorriamo i successi della coppia all’Inter, tra goal, strapotere fisico e lo scudetto del 2021.

La coppia Antonio Conte–Romelu Lukaku è pronta a ricomporsi al Napoli, facendo sognare i tifosi azzurri. Il loro passato vincente all’Inter promette scintille per la prossima stagione di Serie A.

IL PRIMO ANNO INSIEME: 2019/2020

Nel 2019, Conte arriva all’Inter e chiede subito Lukaku. Il belga ripaga la fiducia con numeri impressionanti: 23 goal in Serie A, 7 in Europa League e prestazioni dominanti.

LO SCUDETTO DEL 2021

La stagione 2020/2021 vede l’apice della coppia Conte-Lukaku. Il Napoli spera di rivivere quei momenti magici:

“24 reti e 10 assist in campionato, più altre sei reti tra Champions e Coppa Italia”, recita il bottino di Lukaku in quella stagione trionfale.

LO STRAPOTERE DI LUKAKU SOTTO CONTE

In due anni con Conte, Lukaku totalizza 64 reti e 16 assist in 95 partite. Ma è lo strapotere fisico a impressionare: un centravanti inarrestabile, capace di segnare e far segnare.

IL RITORNO DI FIAMMA AL NAPOLI

Dopo la separazione del 2021, Conte e Lukaku si ritrovano al Napoli. Come riporta Sky Sport:

“Il Chelsea ha dato l’ok alla proposta del Napoli di acquistare l’attaccante belga a titolo definitivo per 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.”

LE ASPETTATIVE PER IL NAPOLI

Il Napoli di De Laurentiis punta su questa coppia collaudata per sostituire Osimhen e puntare in alto. Conte avrà il suo pupillo, Lukaku cerca il rilancio, e i tifosi azzurri sognano un attacco devastante.

La Serie A è avvisata: la coppia d’oro Conte-Lukaku è pronta a far tremare di nuovo i difensori italiani, questa volta con la maglia del Napoli.