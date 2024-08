Lukaku-Napoli, c’è la chiamata a Conte: “Sto arrivando”. Scambio di documenti tra Chelsea e Napoli

Fabrizio Romano rivela: “Lukaku ha parlato con Conte, in corso lo scambio didocimenti tra Napoli e Chelsea”.

Il Napoli ha il suo nuovo bomber: Romelu Lukaku. L’affare con il Chelsea è stato chiuso dal ds Manna dopo intense trattative a Londra. l Napoli di De Laurentiis si prepara così ad accogliere un attaccante di livello internazionale, pronto a guidare l’attacco azzurro sotto la guida di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato, l’accordo è stato raggiunto su queste basi:

“La offerta originaria del Napoli, 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto, è stata rifiutata. I Blues volevano 40 milioni, 4 meno del valore della clausola rescissoria. La prima apertura già giovedì: il club azzurro comincia a trattare per l’acquisto a titolo definitivo. Poi, ieri, il placet di De Laurentiis: rilancio da 30 milioni per il cartellino del giocatore con l’articolata percentuale sull’eventuale futura rivendita.”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fornito ulteriori dettagli:

“Chelsea, Napoli e l’entourage del giocatore stanno lavorando alle cose formali per ottenere la firma di tutti i documenti per l’accordo con Romelu Lukaku. Accordo verbale confermato al 100% come riportato venerdì. Lukaku ha parlato anche con Antonio Conte dopo la svolta. Trasferimento definitivo, contratto di 3 anni”.

La telefonata tra Lukaku e Conte segna il ricongiungimento di una delle coppie gol più prolifiche degli ultimi anni. Il centravanti belga avrebbe espresso il suo entusiasmo al tecnico con un semplice “Sto arrivando”.