Lukaku al Napoli: Decisivo l’intervento di De Laurentiis. Il retroscena

Napoli chiude per Lukaku, il ds Manna ha giocato un ruolo chiave. De Laurentiis approva l’offerta finale.

Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Napoli. Con questo accordo, il Napoli si assicura un attaccante di livello internazionale, regalando ad Antonio Conte il centravanti tanto desiderato per la nuova stagione.

Il Corriere dello Sport, ha rivelato i dettagli dell’operazione che ha portato l’attaccante belga in azzurro:

“I dettagli: il Napoli e il Chelsea hanno definito un’operazione a titolo definitivo per 30 milioni di euro, più una percentuale sull’eventuale futura rivendita che, secondo una serie di parametri, scalando le montagne potrebbe arrivare anche a 15 milioni di euro.”

Calciomercato Napoli, Lukaku arriva a titolo definitivo

Il ds Manna ha giocato un ruolo chiave nella trattativa:

“Il ds Manna ha chiuso il colpo ieri a Londra, dopo due viaggi in poco più d’una settimana e in coda a due giornate di trattative intense, senza sosta.”

L’incontro decisivo ha visto la presenza di figure chiave:

“Con lui il ds del Chelsea, Paul Winstanley, l’agente del giocatore, Federico Pastorello, e il manager Ali Barat in veste di intermediario per gli inglesi: la offerta originaria del Napoli, 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto, è stata rifiutata. I Blues volevano 40 milioni, 4 meno del valore della clausola rescissoria.”

La svolta è arrivata grazie all’intervento di Aurelio De Laurentiis:

“La prima apertura già giovedì: il club azzurro comincia a trattare per l’acquisto a titolo definitivo. Poi, ieri, il placet di De Laurentiis: rilancio da 30 milioni per il cartellino del giocatore con l’articolata percentuale sull’eventuale futura rivendita.” Ha concluso il Corriere dello Sport.