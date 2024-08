Napoli, lunedì visite per Gilmour: Lukaku atteso martedì

Fissate le visite mediche per Gilmour e Lukaku. Il centrocampista scozzese atteso lunedì a Villa Stuart, il bomber belga il giorno successivo.

Il Napoli si appresta a concludere un doppio colpo dalla Premier League, rafforzando sia il centrocampo che l’attacco. Billy Gilmour e Romelu Lukaku sono pronti a diventare ufficialmente giocatori azzurri.

Secondo quanto riportato da Manuel Parlato di Sportitalia, il club partenopeo ha già programmato le visite mediche per entrambi i giocatori all’inizio della prossima settimana.

Il centrocampista scozzese Gilmour, 23 anni, è atteso per lunedì a Villa Stuart per i consueti test medici. Il giovane talento, proveniente dal Chelsea, potrebbe essere il primo dei due a completare l’iter per diventare ufficialmente un giocatore del Napoli.

Per quanto riguarda Lukaku, l’attaccante belga dovrebbe sottoporsi alle visite mediche il giorno successivo, martedì. Il bomber, fortemente voluto da Antonio Conte, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia azzurra dopo l’accordo raggiunto con il Chelsea.

Questi due acquisti rappresentano un significativo rafforzamento per il Napoli di Conte, che punta a competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Champions League.

Con Gilmour e Lukaku, il Napoli si assicura un mix di gioventù e esperienza, pronto a dare nuova linfa alla squadra in vista della prossima stagione.