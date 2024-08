Napoli rilancia per McTominay: 25 milioni allo United – CorrSport

Manna resta a Londra e lavora su due nuovi colpi: McTominay dello United e Gilmour del Brighton.

Il Napoli, dopo aver definito l’acquisto di Romelu Lukaku, non si ferma e punta a rinforzare ulteriormente la rosa. Il Corriere dello Sport rivela i prossimi obiettivi degli azzurri.

Il ds Giovanni Manna è ancora a Londra per finalizzare l’affare Lukaku: “Manna è rimasto a Londra anche ieri e ci resterà fino a che non sarà completato lo scambio dei documenti e ogni dettaglio non sarà definito, ma Lukaku dovrebbe mettere il fisico da gigante e magari anche i gol della ricostruzione già in occasione della partita con il Parma. La prossima settimana. Ci siamo: il Napoli ha un nuovo principe azzurro del gol”.

Ma la missione di Manna non si limita a Lukaku. Il Napoli ha messo nel mirino altri due giocatori:

“La missione inglese di Manna, però, non è finita: il Napoli ha offerto anche 25 milioni al Manchester United per Scott McTominay ed è sempre in piedi la trattativa per Billy Gilmour con il Brighton, che ieri ha acquistato dal Celtic l’eventuale sostituto, Matt O’Riley. Oggi il Napoli deciderà se firmare anche il secondo e il terzo squillo britannico”.

L’offerta di 25 milioni per McTominay rappresenta un rilancio deciso del Napoli, che punta a rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Parallelamente, la trattativa per Gilmour sembra facilitata dall’acquisto del suo potenziale sostituto da parte del Brighton.

Il mercato del Napoli entra così nella sua fase più calda, con la possibilità concreta di chiudere tre colpi importanti in pochi giorni.