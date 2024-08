Lukaku, Conte ha deciso quando esordirà con il Napoli

Lukaku potrebbe esordire con la maglia del Napoli contro il Parma. Conte pronto a schierare il nuovo attaccante.

Antonio Conte ha già le idee chiare su quando far debuttare Romelu Lukaku con la maglia del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante belga potrebbe fare il suo esordio già la prossima settimana.

Il quotidiano riporta:

“Manna è rimasto a Londra anche ieri e ci resterà fino a che non sarà completato lo scambio dei documenti e ogni dettaglio non sarà definito, ma Lukaku dovrebbe mettere il fisico da gigante e magari anche i gol della ricostruzione già in occasione della partita con il Parma. La prossima settimana. Ci siamo: il Napoli ha un nuovo principe azzurro del gol”.

Il direttore sportivo Manna sta lavorando a Londra per completare gli ultimi dettagli burocratici dell’affare con il Chelsea. L’obiettivo è avere Lukaku a disposizione il prima possibile.

Conte sembra intenzionato a schierare il suo nuovo attaccante già contro il Parma, dando così un segnale forte al campionato. L’esordio di Lukaku potrebbe coincidere con l’inizio della “ricostruzione” azzurra sotto la guida del tecnico leccese.

I tifosi del Napoli possono quindi iniziare il conto alla rovescia: il debutto di Romelu Lukaku con la maglia azzurra è ormai questione di giorni.