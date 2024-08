Napoli accelera per McTominay: offerta di 25 milioni allo United

Il Napoli vuole chiudere per McTominay prima di Gilmour. Offerta di 25 milioni al Manchester United, si punta all’acquisto a titolo definitivo

Il Napoli non si ferma dopo l‘accordo per Lukaku e punta forte su Scott McTominay. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, rivela i dettagli dell’offerta azzurra al Manchester United.

Durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, Di Marzio ha dichiarato:

“Dopo Lukaku, il Napoli non si ferma qui. Il club azzurro vuole fare all in sul mercato, anche senza la certezza di cedere Osimhen.”

Il giornalista ha poi svelato i dettagli dell’offerta per McTominay:

“Oggi, ha offerto 25 milioni al Manchester United per McTominay, c’è la possibilità che la società partenopea chiuda prima per lo scozzese e, poi, farà Gilmour. Oltre Lukaku, i partenopei vogliono prendere un grande centrocampista e sceglierà in queste ore se prendere McTominay o Gilmour, ma l’intento è quello di prendere Scott a titolo definitivo.”

Il Napoli sembra aver cambiato i suoi piani iniziali, priorizzando McTominay rispetto a Billy Gilmour. Questa mossa sottolinea l’ambizione del club di rinforzare significativamente la squadra per la nuova stagione.

Antonio Conte, dopo aver ottenuto Lukaku, potrebbe presto accogliere anche un nuovo centrocampista di spessore. La dirigenza azzurra sta lavorando intensamente per completare la rosa, indipendentemente dalla situazione di Osimhen.

L’offerta di 25 milioni per McTominay dimostra le intenzioni del Napoli sul calciomercato. De laurtiis punta a chiudere l’affare a titolo definitivo. Resta da vedere la risposta del Manchester United e l’eventuale evoluzione della trattativa nelle prossime ore.