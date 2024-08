Quanto ha speso realmente il Napoli nel calciomercato 2024 ad una settimana dalla chiusura?

Quanto ha speso il Napoli sul calciomercato 2024? A una settimana dalla chiusura, analizziamo nel dettaglio le cifre del mercato azzurro.

Il Napoli ha stupito tutti con una spesa record nel calciomercato 2024, lasciando i tifosi a chiedersi: quanto ha realmente speso il club a una settimana dalla chiusura?

La risposta è sorprendente: il Napoli nel calciomercato 2024 ha investito ben 75 milioni di euro in acquisti. Buongiorno, Rafa Marin e David Neres. Questa cifra isi traduce in un passivo di 68 milioni, considerando le entrate finora generate.

Spinazzola è stato l’unico colpo a parametro zero, dimostrando che il club sa anche cogliere opportunità a costo zero.

Le entrate, finora, sono state minime: solo 7 milioni dalla cessione a titolo definitivo di Ostigard al Rennes. Altre operazioni come Lindstrom, Cajuste, Zanoli e Natan sono in prestito.

Il confronto con la scorsa stagione è significativo. La sessione estiva 2023 vide il Napoli chiudere con un saldo negativo di 20 milioni, frutto della differenza tra 83 milioni di cessioni e 103 milioni di acquisti.

Gli ultimi giorni di mercato saranno molto importanti. L’arrivo di Lukaku e la possibile cessione di Osimhen potrebbe ribaltare completamente il bilancio; trasformando un mercato in perdita in uno in attivo.