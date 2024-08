Neres, primo giorno da azzurro. Il brasiliano in campo contro il Bologna

David Neres si presenta al Napoli: primo allenamento a Castel Volturno. Prenderà la maglia numero 7. Possibile esordio contro il Bologna.

David Neres ha iniziato ufficialmente la sua avventura con il Napoli, vivendo il suo primo giorno da azzurro.

Il Corriere dello Sport rivela: “Ieri l’attaccante ha fatto la conoscenza dei suoi nuovi compagni a Castel Volturno e domenica sarà certamente tra i convocati per la sfida con il Bologna, nella prima di campionato al Maradona del Napoli”.

Per Neres è pronta la maglia numero 7: “Una sorta di investitura per Neres che ha sempre scelto quel numero che una volta fotografava proprio il ruolo della vecchia ala destra”.

Sulla posizione in campo, Antonio Conte ha le idee chiare: il tecnico intende schierarlo come sottopunta sulla destra, in concorrenza con Matteo Politano.

L’esordio potrebbe avvenire già contro il Bologna: “Domenica, dicevamo, sarà convocato per la partita contro il Bologna: per il momento partirà dalla panchina, c’è da scommetterci, ma Conte potrà sfruttare le sue doti a gara in corso”.

I tifosi del Napoli sono in fermento: “Il Maradona è molto curioso di conoscerlo, e del resto il popolo azzurro ha seguito con estrema curiosità e una certa apprensione gli sviluppi della trattativa: martedì, quando le parti discutevano ancora degli ultimi dettagli burocratici, sui social serpeggiava un certo timore“.