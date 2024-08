Romano: “Lukaku-Napoli, offerta ufficiale al Chelsea senza Osimhen. Incotro a Londra per chiudere”

Ultime notizie calcio Napoli – Il Napoli fa sul serio per Romelu Lukaku: oggi l’incontro decisivo a Londra con il Chelsea.

Fabrizio Romano rivela gli ultimi aggiornamenti: “Il Napoli incontrerà oggi a Londra il Chelsea perché vuole chiudere l’affare Romelu Lukaku prima ancora di trovare una soluzione per cedere Victor Osimhen”.

L’esperto di mercato aggiunge dettagli sull’offerta: “Offerta ufficiale inviata lunedì, non accettata ma in fase di discussione con termini e condizioni… perché il Napoli vuole farcela”.

L’accordo tra Lukaku e il Napoli sembra già definito: contratto fino al 2027, con uno stipendio di circa 6,5 milioni all’anno più bonus.

Antonio Conte attende l’esito dell’incontro, sperando di poter presto accogliere il bomber belga nella sua squadra. Il Napoli punta a chiudere per Lukaku indipendentemente dalla situazione di Osimhen, dimostrando la forte volontà di De Laurentiis di rinforzare l’attacco.

🚨🔵 Romelu Lukaku deal expected to happen as Napoli are advancing in talks with Chelsea.

Napoli director will meet with Chelsea in London in the next 24h to proceed and try find final solution.

All parties involved expect Lukaku to become new Napoli player in the next days. pic.twitter.com/043LCKdXuK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024