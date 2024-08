Napoli-Gilmour programmate le visite mediche. Cifre e dettagli

Il Napoli è a un passo dall’acquisto di Billy Gilmour, accordo verbale già raggiunto. Visite mediche in programma.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorato instancabilmente da Londra per portare in azzurro Lukaku e Gilmour. Il centrocampista del Brighton sembra essere molto vicino come ha riportato l’inviato di Relevo, Matteo Moretto: “C’è l’accordo verbale per Billy Gilmour. Gli ultimi contatti hanno avvicinato ulteriormente le parti.

Manca giusto qualche dettaglio da sistemare ma ad ogni modo è arrivato anche l’ultimo via libera del presidente del Brighton”.

Moretto ha poi aggiunto: “Napoli-Gilmour è un’operazione da circa 18 milioni di euro totali, comprensivi di bonus. Rinforzo a centrocampo quindi per Antonio Conte con il Napoli sta già organizzando il programma per il suo arrivo in Italia. Il piano è quello di permettere a Gilmour di effettuare le visite mediche all’inizio della prossima settimana”.

