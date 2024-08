Mercato, ore decisive: Lukaku, Tchatchou e altri due obiettivi nel mirino del Napoli

Ore cruciali per il Napoli: Lukaku sempre più vicino, Manna tratta per Gilmour e McTominay. Sondaggio per Tchatchou.

Il Napoli accelera sul mercato e si prepara a grandi movimenti nei prossimi giorni. Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha fornito aggiornamenti cruciali riguardo ai possibili rinforzi che la squadra partenopea potrebbe accogliere prima della chiusura della finestra di mercato estiva.

Secondo Pedullà, il Napoli sta lavorando intensamente per completare trattative fondamentali che mirano a rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Antonio Conte. Le ultime notizie indicano che Romelu Lukaku, l’attaccante belga già da tempo al centro dei desideri partenopei, è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Tuttavia, l’interesse del club non si limita solo a Lukaku.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è attualmente a Londra per trattare con i club inglesi e finalizzare gli accordi per altri due obiettivi di mercato: Billy Gilmour e Scott McTominay. Entrambi i giocatori sono stati oggetto di approfondite discussioni e potrebbero unirsi al Napoli se le trattative raggiungeranno una conclusione positiva.

Inoltre, il Napoli ha avviato anche un sondaggio per il giovane camerunense Tchatchou, con l’intento di valutare se l’operazione possa concretizzarsi nei giorni finali di mercato.

Pedullà ha sottolineato che queste saranno ore decisive per il Napoli, che sembra essere in una fase cruciale della sua campagna di rafforzamento. Le prossime ore potrebbero quindi riservare sviluppi significativi e cambiare il volto della squadra azzurra per la stagione 2024-2025.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su queste trattative e su come il mercato del Napoli si evolverà nei prossimi giorni.