CRC – Nessun nuovo acquisto in difesa, la fiducia è tutta in Rafa Marin e Olivera

Il Napoli punta sulla crescita di giocatori attuali come Rafa Marin e Olivera e si concentra su rinforzi per centrocampo e attacco.

Nonostante l’ultimo scivolone difensivo contro il Verona, il Napoli ha deciso di non investire in nuovi rinforzi per il reparto arretrato. La dirigenza azzurra ha confermato che, almeno per ora, non ci saranno movimenti sul mercato per rinforzare la difesa, puntando invece sulla crescita e sull’affermazione dei giocatori attualmente in rosa.

Strategia Difensiva: Marin e Olivera al Centro del Progetto

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio CRC, il Napoli intende fare leva sull’esplosione di Rafa Marin e sulla crescita di Mathias Olivera come “braccetto” nella linea difensiva. Nonostante il deludente esordio difensivo contro il Verona, dove Alessandro Buongiorno era assente per infortunio, la società partenopea ha scelto di non cercare ulteriori rinforzi.

“Non sono previsti movimenti né per le fasce né per i centrali,” affermano i giornalisti dell’emittente partner del club. “La strategia è chiara: investire su Marin e Olivera. Le risorse che il Napoli ha saranno quelle che verranno sfruttate durante la stagione.”

Focus sul Centrocampo e Attacco

Invece di concentrarsi sulla difesa, il club partenopeo sta orientando le sue energie verso il mercato per acquistare nuovi centrocampisti e un attaccante di peso. I nomi al centro delle trattative sono quelli di Billy Gilmour e Scott McTominay per il centrocampo, mentre l’attaccante Romelu Lukaku è il principale obiettivo per sostituire Victor Osimhen.

La decisione di non acquistare nuovi difensori sembra riflettere una fiducia nella capacità dei giocatori attuali di migliorare e adattarsi alle esigenze della squadra. Con un occhio ai rinforzi per il centrocampo e l’attacco, la dirigenza del Napoli sembra determinata a costruire una squadra equilibrata e competitiva senza stravolgere il reparto difensivo.

Il tempo dirà se questa scelta si rivelerà vincente, ma per ora il Napoli sembra intenzionato a puntare tutto sulle proprie risorse interne, dando fiducia a Marin e Olivera per guidare la difesa azzurra nella stagione in corso.