McTominay al Napoli: c’è l’accordo con lo United, cifre e dettagli

Il Napoli è a un passo dall’acquisto di Scott McTominay. Secondo David Ornstein di The Athletic, il club azzurro avrebbe raggiunto un accordo con il Manchester United per il centrocampista scozzese.

Ornstein rivela i dettagli dell’operazione: “Esclusiva: il Napoli ha un accordo con il Manchester Utd per Scott McTominay. Il tutto a condizione che tutte le parti siano soddisfatte anche in relazione alle condizioni poste dal calciatore. 30 milioni più una percentuale sulla vendita futura. Importante per la conformità al Fair Play Finanziario dello United.”

L’arrivo di McTominay al Napoli sembra legato anche alle mosse di mercato dello United. Ornstein aggiunge:

“L’operazione è in via di concretizzazione anche perché lo United è pronto a prendere Manuel Ugarte e dunque l’uscita del 27enne McTominay è fondamentale”.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, dopo aver chiuso per Lukaku, punta a completare il centrocampo con McTominay e Gilmour.

Antonio Conte potrebbe presto avere a disposizione uno dei migliori centrocampisti d’Europa per la mediana azzurra, con McTominay pronto a iniziare la sua avventura in Serie A.

