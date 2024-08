Gilmour-McTominay: come cambia il centrocampo del Napoli e chi gioca

Il Napoli vicino al doppio colpo Billy Gilmour e Scott McTominay, il Ds Manna rivoluziona il centrocampo di Antonio Conte.

Il Napoli si avvicina a passi rapidi verso il doppio colpo Billy Gilmour e Scott McTominay. Con questi nuovi innesti, il Napoli di Conte si prepara a una stagione ambiziosa, con un centrocampo rinnovato e più opzioni tattiche a disposizione per competere ai massimi livelli in Serie A.

GILMOUR E MCTOMINAY NAPOLI IN CHIUSURA: LE CIFRE

Per il centrocampista del Brighton, l’affare è in dirittura d’arrivo: 17-18 milioni di euro bonus inclusi, con le visite mediche che potrebbero svolgersi già all’inizio della prossima settimana.

Per quanto riguarda McTominay, il Napoli ha presentato un‘offerta di 25 milioni al Manchester United. Tuttavia, i Red Devils ne chiedono tra i 27 e i 30 milioni. Nonostante la differenza, la trattativa rimane caldissima e l’arrivo dello scozzese all’ombra del Vesuvio sembra sempre più probabile.

GILMOUR E MCTOMINAY: COME CAMBIA IL CENTROCAMPO DEL NAPOLI?

L’arrivo di Gilmour e McTominay potrebbe rivoluzionare il centrocampo del Napoli di Antonio Conte. Attualmente, Anguissa e Lobotka sono i titolari indiscussi della mediana azzurra, ma le nuove acquisizioni potrebbero sconvolgere le gerarchie.

McTominay, per caratteristiche, si avvicina molto ad Anguissa e potrebbe insidiarne il posto da titolare. Gilmour, d’altro canto, sembra più adatto a fungere da vice Lobotka, offrendo a Conte un’alternativa di qualità nel ruolo di regista.

Il tecnico salentino potrebbe optare per diverse soluzioni tattiche. Una possibilità è un centrocampo a tre con Lobotka regista, affiancato da McTominay e Anguissa. In alternativa, Conte potrebbe schierare una mediana a due con McTominay e uno tra Lobotka e Gilmour. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi di rotazioni frequenti per mantenere alta l’intensità, sfruttando le caratteristiche di tutti i centrocampisti a disposizione.

Nel frattempo, altri elementi della rosa vedono cambiare il loro status: Folorunsho è stato bocciato, Gaetano è stato reintegrato per l’attuale mancanza di alternative, mentre i giovani Iaccarino e Coli Saco difficilmente troveranno spazio nell’immediato.