Napoli, colpo doppio: Gilmour si chiude oggi, McTominay a un passo

Di Marzio: “Napoli chiude per Gilmour, accordo col Brighton in definizione. McTominay non escluso, visite mediche già prenotate”

Il Napoli è pronto a rinforzare il centrocampo con un doppio colpo: Billy Gilmour e Scott McTominay. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, la società azzurra è vicina a concludere entrambe le operazioni.

Per Gilmour, Di Marzio annuncia: “SSC Napoli, oggi la chiusura per Billy Gilmour: si cerca di definire l’accordo con il Brighton nei dettagli. Non si esclude poi l’arrivo di un altro centrocampista come McTominay.”

Il giornalista aggiunge sul suo portale: “Il Napoli continua a muoversi sul mercato. Così, la società azzurra vuole chiudere nella giornata di oggi, domenica 26 agosto, l’operazione per Billy Gilmour. La dirigenza è al lavoro per cercare di definire l’accordo con il Brighton nei dettagli.”

McTominay visite mediche programmate

Per quanto riguarda McTominay, Sky Sport riporta: “Stretta finale anche per Scott McTominay, trattativa in fase avanzata, si discute dei diritti di immagine… prenotate visite a Villa Stuart mercoledì ma possibile anticipo a martedì.”

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando intensamente per consegnare a Antonio Conte i rinforzi richiesti. Dopo l’acquisto di Neres, il Napoli di De Laurentiis sembra pronto a completare la rivoluzione a centrocampo.

Le visite mediche sono già state programmate: “Oggi si chiude per Gilmour e visite pronte per domani, martedì toccherà a Big Rom Lukaku”

Con questi acquisti, il Napoli si prepara a una stagione ambiziosa, fornendo a Conte gli strumenti per competere ai massimi livelli in Serie A.