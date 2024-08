Napoli insiste per McTominay: offerta da 25 milioni respinta. Ecco quanto chiede il Manchester United

Calciomercato Napoli: offerta di 25 milioni per McTominay del Manchester United. Conte lo considera prioritario, Red Devils chiedono 30 milioni. Possibile nuovo rilancio.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo aver chiuso per Romelu Lukaku e David Neres, il club azzurro punta forte su Scott McTominay del Manchester United per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte.

L’offerta del Napoli per McTominay

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale per McTominay:

“Gli azzurri hanno offerto 25 milioni di euro per il 27enne; una proposta seria che però potrebbe non bastare per ottenere il sì dei Red Devils, che partono da una valutazione leggermente più alta intorno ai 30 milioni.”

La posizione del Manchester United

Il Manchester United ha respinto l’offerta iniziale del Napoli, ma la trattativa rimane aperta. I Red Devils valutano McTominay 30 milioni di euro, una cifra non troppo distante da quella proposta dagli azzurri.

Le ultime da Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione:

“Scott McTominay è stato inserito nella lista dei convocati del Manchester United per la sfida contro il Brighton, ma è in panchina. Potrebbe essere (non è ancora garantito) la sua ultima partita come giocatore del Manchester United. Il Napoli insiste per concludere l’affare dopo che il Manchester United ha rifiutato ieri una proposta da 25 milioni di euro. Un’offerta da 30 milioni potrebbe essere sufficiente per concludere l’affare.”

McTominay priorità di Conte

Antonio Conte considera McTominay un rinforzo ideale per il suo centrocampo. Il tecnico leccese apprezza le caratteristiche fisiche e tecniche del centrocampista scozzese, ritenendolo perfetto per il suo sistema di gioco.

Possibile doppio colpo a centrocampo

Il Napoli potrebbe non fermarsi a McTominay. Rimane infatti in piedi anche la trattativa per Billy Gilmour, altro centrocampista scozzese attualmente al Brighton.

Prospettive future

Se l’affare McTominay dovesse concretizzarsi, il Napoli aggiungerebbe un elemento di grande esperienza internazionale al proprio centrocampo. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, porterebbe qualità e fisicità alla mediana azzurra.

Il calciomercato Napoli entra così nella sua fase decisiva, con De Laurentiis e il ds Manna pronti a un nuovo rilancio per accontentare le richieste di Conte e regalare ai tifosi un altro colpo di prestigio.