Osimhen nel mirino dell’Arabia Saudita: primi contatti

Sky Sport: “Contatti avviati tra club dell’Arabia Saudita e Osimhen. Il bomber del Napoli prende tempo.

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è finito nel mirino dei club dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono stati avviati i primi contatti, ma il bomber nigeriano sembra orientato ad attendere eventuali offerte dall’Europa.

La redazione di Sky Sport ha fornito dettagli sulla situazione:

“Mercato arabo che punta Osimhen. Sì, qualche contatto è stato avviato nelle ultime ore coi club dell’Arabia Saudita. Non si è ancora arrivati alle cifre che il Napoli potrebbe accettare, ma qualcosa si muove verso l’Arabia.”

Tuttavia, l’Arabia Saudita non sembra essere la prima scelta per Osimhen. Sky Sport aggiunge:

“Ma forse è già una buona notizia che si stia riaccendendo questa pista. Non è la prima scelta di Osimhen che potrebbe aspettare la fine del mercato europeo, se non dovesse arrivare qualcosa allora l’Arabia potrebbe essere la pista giusta per lui.”

Il centravanti del Napoli preferirebbe un trasferimento in Premier League o al PSG, e sembra disposto ad attendere fino al 30 agosto per valutare eventuali offerte europee.

La situazione di Osimhen resta dunque in evoluzione, con il Napoli di De Laurentiis e Conte in attesa di sviluppi. L’interesse dall’Arabia Saudita aggiunge un nuovo elemento a una delle trattative più calde di questo calciomercato.