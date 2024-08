Napoli frena su Gilmour: l’acquisto dal Brighton è in stand-by

Il Napoli congela l’affare Gilmour. Il centrocampista titolare con il Brighton contro lo United, club e compagni lo vogliono trattenere.

Il Napoli ha messo in pausa l’acquisto di Billy Gilmour dal Brighton. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo sta riconsiderando l’operazione per il centrocampista scozzese.

Il quotidiano rivela: “Che il suo acquisto fosse stato congelato in un freezer di riflessioni collettive è parso chiaro a tutti alla lettura delle formazioni della sfida di ieri, Brighton-United: Billy titolare per la prima volta dopo aver disertato tutte le amichevoli estive e dopo aver collezionato appena qualche minuto una settimana fa all’esordio contro l’Everton.”

La situazione si è complicata anche per la posizione del Brighton: “L’allenatore del Brighton, il tedesco nato in Texas, Fabian Hürzeler, s’era già messo di traverso da settimane come il club e i compagni di squadra, tutti pronti ad assediare il centrocampista scozzese per convincerlo a rimanere nonostante l’accordo con il Napoli.”

Secondo il quotidiano sportivo romano, il Napoli, di Antonio Conte, riflettere sull’operazione.

La trattativa, che sembrava in dirittura d’arrivo, ha subito un’improvvisa frenata. De Laurentiis valuta attentamente la situazione, considerando anche altre opzioni per rinforzare il centrocampo.