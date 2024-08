Osimhen-Napoli, cessione complicata: PSG e Arabia le sole speranze

Osimhen resta al Napoli, nessuno paga la clausola da 130 milioni. PSG e club arabi le uniche possibilità per De Laurentiis

La cessione di Victor Osimhen dal Napoli resta un nodo irrisolto. Secondo il Corriere dello Sport, nonostante l’arrivo di Lukaku, la situazione dell’attaccante nigeriano non si è ancora sbloccata.

Il quotidiano sportivo riporta:

“La finestra dei trasferimenti in Europa si chiuderà venerdì, mentre quella della Saudi League il 6 settembre. Manna ha provato a più riprese a mettere in piedi un’operazione con il Chelsea nell’ambito dell’affare Rom, ma Osimhen continua a rifiutare e soprattutto a bocciare categoricamente l’ipotesi di andare a Londra in prestito.”

Le opzioni per Osimhen sembrano limitate:

“E così, la vera speranza di inaugurare una nuova tappa di una carriera che fino a un anno fa produceva scintille tali da registrare offerte da 150 milioni, continua a essere innanzitutto il Psg. Scomparso dopo la maxi offerta da 210 milioni per Victor e l’incedibile Kvara, ma ancora a caccia di un centravanti dopo l’infortunio che ha messo fuori causa per un bel po’ di mesi il povero Gonçalo Ramos.”

L’Arabia Saudita resta un’alternativa, ma con riserve:

“Poi, i club arabi: qualcosa s’era mosso con l’Al-Qasdiah dopo il rifiuto di Dybala, e qualcosa s’era detto dell’Al-Ahly, ma la questione è molto fumosa.”

Il Napoli di De Laurentiis e Antonio Conte si trova quindi in una situazione di attesa, PSG o club arabi possano soddisfare le richieste economiche per Osimhen prima della chiusura del mercato.