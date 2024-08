Lukaku, il bambino povero diventato campione

Romelu Lukaku approda al Napoli: dalla povertà in Belgio ai trionfi con Conte, la storia dell’attaccante che ha conquistato l’Europa del calcio

Romelu Lukaku è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Napoli, riunendosi con il suo mentore Antonio Conte. La storia del bomber belga, dalle strade di Anversa allo stadio Maradona, è un racconto di determinazione e successo che ha dell’incredibile.

Cresciuto in condizioni di estrema povertà, Lukaku ricorda spesso la sua infanzia difficile:

“Mia madre allungava il latte con l’acqua per farlo durare di più. A volte non avevamo elettricità per settimane. La mia Champions League era ascoltare i racconti dei miei compagni o leggere i giornali degli altri.”

Questa fame, letterale e metaforica, ha plasmato il carattere del giovane Romelu. A soli 12 anni, la sua determinazione era già evidente:

“Feci una scommessa con il tecnico dell’Anderlecht U19: ‘Fammi giocare e segnerò almeno 25 gol entro dicembre. Se non sarà così, tornerò in panchina. Mi rise in faccia. Ma se ce l’avessi fatta, lui avrebbe dovuto pulire tutti i pulmini del club e cucinare pancakes per tutta la squadra ogni giorno. Il 25 novembre mangiammo tutti insieme i suoi pancakes’.”

Da quei giorni, la carriera di Lukaku è stata una costante ascesa. Dall’Anderlecht al Chelsea, passando per Everton, Manchester United e Inter, il belga ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti al mondo.

Il suo periodo più prolifico è stato sicuramente all’Inter sotto la guida di Antonio Conte. In due stagioni, Lukaku ha segnato 47 gol, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello scudetto nel 2021. Ora, la coppia si riunisce a Napoli, con l’obiettivo di replicare quei successi.

Il presidente De Laurentiis ha fatto un investimento importante per portare Lukaku in azzurro:

“L’operazione è costata al Napoli 30 milioni di euro più una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Lukaku firmerà un contratto triennale da 6,5 milioni a stagione.”

L’arrivo di Lukaku al Napoli rappresenta una svolta importante per la squadra di Conte. Il tecnico leccese avrà a disposizione un attaccante che conosce alla perfezione, capace di fare reparto da solo e di esaltare le qualità dei compagni.

Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana del Napoli, potrebbe beneficiare enormemente della presenza di Lukaku. La mobilità e la forza fisica del belga potrebbero creare spazi preziosi per le incursioni del giovane talento azzurro.

Lukaku arriva a Napoli a 31 anni, nel pieno della sua maturità calcistica. Nonostante alcune stagioni altalenanti, il belga ha tutte le carte in regola per tornare ai suoi livelli migliori sotto la guida di Conte.

I tifosi del Napoli attendono con trepidazione il debutto di Lukaku al Maradona. Dal bambino che beveva latte annacquato al campione che ora sfida la Serie A, la storia di Romelu Lukaku continua a ispirare e a far sognare.