Stadio Maradona, Manfredi: “Il Napoli giocherà qui durante i lavori”

Stadio Maradona: il Sindaco Manfredi annuncia il piano per i lavori di ristrutturazione. Nessun trasloco per il Napoli, prevista convenzione a lungo termine con De Laurentiis.

NAPOLI – Importanti novità sul futuro dello Stadio Maradona emergono dalle parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il primo cittadino ha delineato il percorso per la ristrutturazione dell’impianto, rassicurando i tifosi sulla permanenza del Napoli durante i lavori.

Stadio Maradona: lavori in corso con il Napoli in campo

“Il Napoli non andrà a giocare altrove mentre si svolgeranno i lavori: questo è il progetto su cui stiamo lavorando,” ha affermato Manfredi.

“L’obiettivo è trovare le formule per consentire la contemporaneità tra l’uso dello stadio e i lavori che devono essere portati avanti. Questa esperienza è stata fatta in molti stadi italiani ed esteri: dal punto di vista tecnico è possibile, è solo una questione organizzativa.”

Il Sindaco ha sottolineato la collaborazione con il Governo, in particolare con il ministro Abodi, per individuare il percorso migliore per la realizzazione dell’intervento. Si sta valutando anche un possibile sostegno governativo per l’investimento.

Stadio Maradona: verso un impianto moderno ed europeo

Manfredi ha anticipato alcune caratteristiche del futuro Stadio Maradona: “L’eliminazione della pista d’atletica e l’avvicinamento delle curve al campo di gioco è un’ipotesi realistica. La UEFA vuole uno stadio che sia completamente dedicato al calcio, con una maggiore vicinanza degli spettatori rispetto al campo di gioco.”

Per rispettare la scadenza degli Europei, i lavori dovrebbero iniziare nel 2026. Il Sindaco ha espresso fiducia sulla candidatura di Napoli come sede della competizione: “Una città come Napoli merita un’attenzione particolare da parte del Governo nella scelta per quanto riguarda gli Europei, perché rappresenta la più grande città del Sud.”

Manfredi: convenzione a lungo termine con il Napoli

Un aspetto cruciale riguarda la futura gestione dell’impianto: “Nel momento in cui si realizza questo investimento da parte della società, lo Stadio Maradona entrerà nella completa disponibilità della squadra. Sarà dedicato solamente al calcio e ci sarà una convenzione di lunga durata, come previsto dalla legge sugli Stadi.”

Manfredi ha concluso con un auspicio per il futuro sportivo della città: “Faccio un in bocca al lupo ad Antonio Conte, che questo sia l’anno per ripartire dopo le difficoltà della passata stagione. Il desiderio di un nuovo scudetto deve essere la stella polare della città.”

Le parole del Sindaco delineano un futuro ambizioso per lo Stadio Maradona, con l’obiettivo di dotare Napoli di un impianto all’altezza della sua tradizione calcistica e delle aspettative internazionali.