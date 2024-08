SSC Napoli, la radio ufficiale: No a Lukaku senza cessione Osimhen

La radio ufficiale della SSC Napoli fa il punto sul calciomercato: Lukaku solo dopo Osimhen, Meret confermato.

NAPOLI – Importanti novità di calciomercato arrivano direttamente dalla radio ufficiale della SSC Napoli. Umberto Chiariello, in onda su Radio CRC, ha fatto il punto della situazione su entrate e uscite del club azzurro, svelando dettagli cruciali sulle strategie di mercato partenopee.

Calciomercato Napoli: Meret confermato, novità su Lukaku-Osimhen

Secondo quanto riportato da Chiariello, la situazione portieri è definita: “Alex Meret, Elia Caprile e Nikita Contini saranno i tre estremi difensori per la stagione 2024/25“. Le voci su Musso, Kepa e Szczęsny vengono categoricamente smentite. Per Meret si lavorerà al rinnovo del contratto in scadenza.

Lukaku-Osimhen: il Napoli fissa le condizioni

Il giornalista ha poi elencato una serie di movimenti in uscita: Cajuste e Folorunsho verso l’Inghilterra, Mario Rui e Juan Jesus in partenza, Cheddira richiesto da più club. Queste cessioni libererebbero spazio per gli arrivi di Brescianini e Gilmour, descritti come “molto vicini al Napoli”.

Il tema più caldo riguarda il tandem Osimhen-Lukaku. Chiariello è categorico: “Il Napoli smentisce che si possa anticipare l’arrivo di Lukaku con Osimhen ancora in rosa. L’unico caso è se Osimhen è venduto e il Napoli anticipa di qualche giorno l’arrivo del belga, ma con la certezza di aver venduto il nigeriano“.

La posizione del club è chiara: nessuna intenzione di svendere Osimhen. Se entro fine agosto non sarà ceduto, il Napoli non prenderà Lukaku e confermerà il nigeriano come “regalo per Antonio Conte“. Il mercato arabo, che chiude il 15 settembre, non sembra interessare a Osimhen.

Chiariello conclude: “Il Napoli quando si chiuderà il mercato italiano non intende proseguire nessuna trattativa. A quel punto Victor o sarà via o sarà il centravanti titolare del Napoli“.

Le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro dell’attacco azzurro, con i tifosi in trepidante attesa per conoscere l’esito di questa intricata vicenda di mercato.