Napoli, Folorunsho ai saluti: Conte spinge per Lukaku, trattativa vicina alla chiusura. Mancano 5 milioni

Il tecnico del Napoli ha deciso di sacrificare Folorunsho mentre il club lavora per portare Lukaku in squadra.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli si prepara a salutare Michael Folorunsho, uno dei giocatori considerati sacrificabili dal nuovo tecnico Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la decisione è ormai presa: Folorunsho verrà ceduto, nonostante il recente rinnovo di contratto avvenuto appena un mese fa. Una scelta che riflette la determinazione di Conte nel plasmare la squadra secondo le sue esigenze, con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a sostenerlo in ogni sua decisione.

La cessione di Folorunsho ha attirato l’interesse di diversi club italiani, tra cui Fiorentina, Lazio e Milan, con una valutazione fissata intorno ai 15 milioni di euro. Una mossa che sorprende, ma che testimonia la volontà del tecnico leccese di fare piazza pulita per costruire un Napoli competitivo su tutti i fronti. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano:

“La decisione è arrivata, Michael Folorunsho verrà mandato via. L’ultimo della lista, aggiunto quasi a matita all’elenco di quelli che il tecnico leccese considera sacrificabili. Fino alla fine ha avuto dei dubbi, anche la cessione all’Atalanta che sembrava fatta domenica scorsa non gli aveva fatto fare i salti di gioia, ma adesso Conte si è convinto a farlo partire. Valutazione 15 milioni e richieste da Fiorentina, Lazio e Milan. Certo, una mossa a sorpresa, considerando il rinnovo appena 30 giorni fa. Ma Antonio Conte è così, prendere o lasciare. E De Laurentiis ha deciso di assecondarlo in ogni cosa. Altrimenti non lo avrebbe corteggiato per otto mesi consecutivi”.

Il fronte Lukaku

Parallelamente, il club azzurro è impegnato a chiudere la trattativa per portare Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio. Il Chelsea chiede 30 milioni di euro per il cartellino del belga, mentre il Napoli è fermo a 25 milioni. Ma la sensazione è che l’accordo sia vicino, con la possibilità di concludere l’operazione attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 27 e i 30 milioni di euro.

Conte, d’altra parte, ha espressamente chiesto di avere Lukaku a disposizione già per la partita contro il Verona, evidenziando l’urgenza di chiudere la trattativa il prima possibile. L’obiettivo del tecnico è chiaro: garantire alla squadra una punta di peso come il belga per affrontare al meglio la stagione.

“Il patron sta continuamente provando a chiudere il cerchio su Romelu Lukaku: il Chelsea insiste nella richiesta di 30 milioni per Big Rom ma il Napoli è ancora fermo a 25 milioni. Oppure con la formula del prestito oneroso e un riscatto tra un anno a 27-30 milioni. Ma l’affare si farà, anche perché i Blues hanno capito che per il belga c’è solo il Napoli all’orizzonte. La questione è il tempo: ecco, Conte è stato chiaro su questo perché per Verona vuole il suo pupillo almeno in panchina, perché certo non può andare avanti così. Anche perché tempo da perdere non ce ne sta più. Dunque, l’assalto a Lukaku a prescindere da Osimhen, anche perché De Laurentiis pure è piuttosto infastidito da come il manager Calenda sta gestendo questa situazione surreale”.

Osimhen, destino incerto

La situazione di Victor Osimhen, invece, resta incerta. Il giocatore nigeriano sembra destinato a lasciare Napoli, con il PSG come unica destinazione possibile. Ma la trattativa si sbloccherà solo se i parigini saranno disposti a mettere sul tavolo i 100 milioni richiesti da De Laurentiis, cifra concordata per liberare l’attaccante. L’impasse potrebbe risolversi in qualsiasi momento, portando a un’ulteriore svolta nel mercato azzurro.

“Tutti sanno che il nigeriano vuole andare via dal Napoli, ma servono almeno 100 milioni di euro per la sua partenza. Perché questi erano i patti. Chiaro che per Victor Osimhen c’è solo il Psg: ha un accordo con i parigini e attende che anche i due club trovino l’intesa sul cartellino. in ogni momento è possibile che arrivi la svolta”.

Mentre le trattative continuano a ritmo serrato, il Napoli è in pieno fermento, pronto a ridefinire il proprio volto per la stagione in corso. Con Conte al timone e De Laurentiis deciso a non lasciare nulla al caso, i tifosi possono aspettarsi ancora molte sorprese sul mercato.