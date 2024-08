Lukaku-Napoli: De Laurentiis ha preso una decisione. Osimhen in bilico – CorrSport

Lukaku-Napoli: De Laurentiis valuta l’arrivo del belga indipendentemente dalla cessione di Osimhen. Il patron vuole accontentare Conte.



NAPOLI – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di portare Romelu Lukaku in azzurro prima della cessione di Victor Osimhen. La decisione del patron azzurro, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, potrebbe ridefinire l’attacco del Napoli prima dell’inizio del campionato.

Il piano Lukaku-Napoli: un’operazione ambiziosa

“Il piano è ardito, complesso e anche rischioso, ma il Napoli sta provando ad accontentare e ad agevolare Antonio Conte in merito alla risoluzione del problema numero 9,” riporta il Corriere dello Sport. L’obiettivo è chiaro: “Romelu Lukaku a prescindere. A prescindere dalla cessione di Victor Osimhen.”

Lukaku-Napoli: i dettagli della trattativa

Il direttore sportivo Manna sta esplorando la possibilità di concludere anticipatamente la trattativa con il Chelsea. L’idea è di rendere Lukaku disponibile per Conte il prima possibile, idealmente “nei pressi della prima di campionato, in calendario domenica 18 agosto a Verona contro l’Hellas.”

Questa mossa ambiziosa potrebbe “in un colpo solo regalare a Conte il centravanti principe a cui toccheranno i compiti di sostituire Osimhen e di trascinare l’attacco della squadra, e a Lukaku l’opportunità di riabbracciare il suo allenatore totem dopo la splendida esperienza all’Inter.”

Gli ostacoli nell’affare Lukaku-Napoli

Nonostante l’entusiasmo, ci sono ancora ostacoli da superare. “Il problema, al momento, è che non c’è l’accordo con il Chelsea: il Napoli vorrebbe investire 25 milioni più bonus per acquistare il cartellino di Romelu, mentre i Blues, forti di una clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline (più o meno 44 milioni di euro), in questa fase sembrano disposti a fare uno sconto mini. Minimo: la richiesta inglese è ancora di 40 milioni.“