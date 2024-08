Osimhen-Napoli: Due ritiri, zero gol e una valigia pronta

Osimhen-Napoli: un mese da separati in casa. L’attaccante nigeriano assente dai campi, il PSG alla finestra. Lukaku possibile sostituto.

NAPOLI – Il rapporto Osimhen-Napoli sembra essere giunto al capolinea. L’ultimo mese ha visto la stella nigeriana vivere una situazione surreale: né fuggitivo, né traditore, ma di fatto separato in casa.

Osimhen-Napoli: un mese da fantasma

Victor Osimhen, valutato 130 milioni di euro, è diventato una presenza evanescente nel ritiro del Napoli. Ha saltato quasi tutte le partitelle, neppure una volta è andato in panchina nelle amichevoli ufficiali, neanche per sbaglio ha chiesto a Conte di fargli giocare qualche minuto contro il Brest, il Girona o anche solo i dilettanti dell’Anaune.

“Prendiamo, per esempio, la giornata di ieri: mattinata in palestra e alle prese con il lavoro atletico, parte finale piazzato lì davanti in una serie di test che prevedevano le verticalizzazioni di Lobotka. Tutto qui. Esercizi che non prevedono contatti fisici. E nel pomeriggio, nella seduta di saluti (oggi e domani è a porte chiuse), neppure si è fatto vedere.” scrive il Mattino.



Il silenzio assordante nel caso Osimhen-Napoli

Questa è la storia di un divorzio che si sta consumando con logorante lentezza, e aggravato dalla pesantezza del silenzio: sta zitto Osimhen (abituato, del resto, a parlare in pubblico non più di un paio di volte all’anno) e sta zitto il Napoli, ovviamente infastidito ogni volta che deve avvicinarsi all’argomento.

Osimhen vuole il PSG, il Napoli pensa a Lukaku

La volontà di Osimhen sembra chiara: lasciare il Napoli. Il suo agente, Roberto Calenda, è intervenuto una sola volta: “Non è un pacco, è uno degli eroi dello scudetto“. Il PSG è in pole position, con un accordo quinquennale già pronto.

Il Napoli, dal canto suo, non intende cedere il giocatore per meno di 130 milioni. Nel frattempo, il club partenopeo sta valutando l’ingaggio di Romelu Lukaku come possibile sostituto. “Big Rom anche oggi prenderebbe un jet per venire a Castel di Sangro: ha tra le mani un piano atletico di lavoro predisposto dallo staff di Conte”, rivela la fonte.

La situazione Osimhen-Napoli resta in stallo, con il futuro dell’attaccante nigeriano che appare sempre più lontano dalla maglia azzurra. Il divorzio sembra imminente, ma i tempi e i modi restano ancora da definire.