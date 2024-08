Neres-Napoli: il brasiliano vuole Conte. Il Benfica abbassa il prezzo

Neres-Napoli: la trattativa entra nel vivo. L’esterno brasiliano sposa il progetto Conte, il Benfica riduce le richieste.

NAPOLI – La trattativa Neres-Napoli entra nel vivo. L’esterno brasiliano del Benfica sembra aver dato il suo assenso al trasferimento in azzurro, mentre il club portoghese ha ammorbidito la sua posizione. La notizia, rivelata dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sta facendo il giro del web e scatenando le reazioni dei tifosi partenopei.

Secondo Pedullà, l’affare Neres-Napoli è in fase avanzata. “Il Napoli vuole regalarsi David Neres e la trattativa avanza“, scrive l’esperto sul suo portale. “Il diretto interessato ha completamente sposato il progetto tecnico del Napoli”. Un segnale importante che potrebbe accelerare la chiusura dell’affare.

Ma c’è di più. Il Benfica, inizialmente fermo su una richiesta di 35 milioni più bonus, sembra aver abbassato le sue pretese. “Significativo il fatto che il Benfica abbia abbassato l’iniziale richiesta. Ora si può procedere”, aggiunge Pedullà. Il Napoli valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, una cifra che ora appare più vicina alle aspettative del club portoghese.

Neres-Napoli: un colpo che fa sognare

L’eventuale arrivo di Neres rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del Napoli. Il brasiliano, noto per le sue doti nel dribbling e la propensione al gol, andrebbe a formare con Kvaratskhelia una coppia di esterni temibile per qualsiasi difesa.

Con Antonio Conte in panchina e un attacco potenzialmente devastante, il Napoli si candiderebbe a essere immediatamente protagonista in Serie A . Le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca nell’affare Neres-Napoli.