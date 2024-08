Il Napoli ha venduto Cajuste: fissate per lunedì le visite mediche con il Brentford

L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto per Cajuste, con visite mediche in programma per lunedì prossimo in Inghilterra.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI– Il Napoli ha ufficialmente concluso un’importante operazione di mercato con l’uscita di Jens Cajuste. Secondo le ultime informazioni di Fabrizio Romano, il centrocampista svedese è pronto a trasferirsi al Brentford. L’accordo tra i due club è stato finalizzato e prevede un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligatorio in base a specifiche condizioni, come la permanenza del Brentford in Premier League. L’operazione è valutata intorno ai 10 milioni di euro.

Le visite mediche di Cajuste con il Brentford sono fissate per lunedì prossimo, e l’ufficialità del trasferimento dovrebbe arrivare a breve. Il giocatore, che ha militato nel Napoli durante la scorsa stagione, saluta dunque la squadra azzurra, reduce da un campionato concluso al decimo posto.

Arrivato a Napoli sotto la guida dell’ex allenatore Rudi Garcia, Cajuste non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale nonostante i diversi cambi di allenatore che hanno caratterizzato la stagione del club partenopeo. Con il trasferimento al Brentford, il centrocampista avrà l’opportunità di trovare maggiore continuità e dimostrare il suo valore in un nuovo contesto calcistico.