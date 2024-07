Chi è Neres, l’ala che fa impazzire Conte e il Napoli

David Neres: ruolo, caratteristiche e come si integrerebbe nel Napoli di Conte. L’ala del Benfica nel mirino di Manna.

Il ruolo di Neres: versatilità offensiva per il Napoli

David Neres, classe 1997, è un’ala destra di piede mancino. La sua versatilità gli permette di giocare su entrambe le fasce e, all’occorrenza, come trequartista. Nel Benfica, Neres ha dimostrato di essere letale partendo da destra per accentrarsi e cercare la conclusione o l’assist. Questa caratteristica lo renderebbe perfetto per il 3-4-2-1 o il 3-4-3 di Conte, sistemi che privilegiano esterni offensivi capaci di attaccare gli spazi.

Le caratteristiche tecniche che fanno impazzire Conte

Neres si distingue per:

1. Dribbling ubriacante: la sua capacità di superare l’uomo nell’uno contro uno è il suo marchio di fabbrica.

2. Velocità esplosiva: sia nello scatto breve che sulla lunga distanza, Neres è un fulmine.

3. Visione di gioco: non solo finalizzatore, ma anche assistman di qualità.

4. Tiro preciso: abile nel cercare la conclusione sia dal limite che in area.

Queste qualità lo rendono un’arma tattica polivalente, ideale per il gioco di Conte che richiede esterni capaci di creare superiorità numerica.

Come Neres si integrerebbe nel Napoli di Conte

Nel sistema di Conte, Neres potrebbe:

1. Agire come esterno destro nel 3-4-3, creando una linea offensiva imprevedibile.

2. Giocare da seconda punta nel 3-5-2, sfruttando la sua abilità nel fornire assist.

3. Essere impiegato come ala sinistra, tagliando verso il centro per il tiro.

La sua presenza permetterebbe a Conte di variare lo schema tattico durante la partita, aumentando l’imprevedibilità dell’attacco azzurro.

Perché Neres è l’obiettivo primario del Napoli

Il Napoli vede in Neres il tassello mancante per completare un attacco già forte. Le sue caratteristiche tecniche, unite all’esperienza internazionale maturata con Ajax e Benfica, lo rendono un profilo ideale per alzare il livello della squadra. Inoltre, a 26 anni, Neres è nel pieno della maturità calcistica, pronto per fare il salto di qualità in un top club come il Napoli.

Cosa ne pensi dell’interesse del Napoli per Neres? Credi che possa essere l’elemento chiave per l’attacco di Conte? Condividi la tua opinione e continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!