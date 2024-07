Napoli, la mossa di Conte: il nuovo acquisto sorprende ADL

Conte sorprende tutti al Napoli con una mossa inaspettata. ADL entusiasta del nuovo acquisto già in rosa.

Raspadori: il “nuovo acquisto” di Conte per il Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha in mente una mossa sorprendente per il Napoli. Il nuovo tecnico azzurro avrebbe individuato in un giocatore già presente in rosa il potenziale “nuovo acquisto” per la prossima stagione, una scelta che avrebbe incontrato l’approvazione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Corriere dello Sport rivela che il giocatore al centro di questa strategia sarebbe Giacomo Raspadori. “L’attaccante, arrivato al Napoli dal Sassuolo, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale in maglia azzurra. Conte, tuttavia, vedrebbe in lui le qualità necessarie per diventare un elemento chiave della squadra”.

Il piano di Conte per rilanciare Raspadori

Sempre secondo il quotidiano sportivo, Conte avrebbe intenzione di schierare Raspadori dietro la punta centrale, posizione in cui l’attaccante ha dimostrato di rendere al meglio: “Questa mossa tattica mirerebbe a valorizzare le caratteristiche tecniche del giocatore, permettendogli di sfruttare al meglio la sua visione di gioco e le sue doti offensive”.

Le aspettative di De Laurentiis

Il Corriere dello Sport sottolinea come questa strategia di Conte abbia incontrato il favore del presidente De Laurentiis. Il patron azzurro, che ha investito una cifra considerevole per portare Raspadori a Napoli, si aspetterebbe finalmente di vedere i frutti di quell’investimento. La fiducia di Conte nel giocatore e il nuovo ruolo tattico potrebbero essere la chiave per sbloccare definitivamente il potenziale di Raspadori.

Per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e sulle strategie di Conte, continuate a seguire napolipiu.com.