Manna lavora su due nomi per rivoluzionare il Napoli

Calciomercato Napoli: il DS Manna al lavoro per una possibile rivoluzione azzurra. Due nomi top nel mirino per rinforzare la squadra.

Neres, l’obiettivo numero uno per la trequarti

Il Napoli è al lavoro per sostituire Jesper Lindstrom, passato ufficialmente all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno individuato due nomi per rinforzare la rosa: David Neres per l’attacco e Billy Gilmour per il centrocampo.

David Neres, 27enne brasiliano del Benfica, è in cima alla lista dei desideri del Napoli per sostituire Lindstrom. Il giocatore avrebbe espresso la volontà di cambiare aria, rendendo l’operazione potenzialmente fattibile. In alternativa, il club partenopeo valuta anche il profilo di Domenico Berardi del Sassuolo.

Gilmour nel mirino come vice Lobotka

Per il centrocampo, il Napoli punta su Billy Gilmour del Brighton. Il club ha già presentato un’offerta di 8 milioni di sterline (circa 10 milioni di euro) per il giovane scozzese. Nonostante il rifiuto iniziale del Brighton, confermato dal CEO Paul Barber, l’interesse degli azzurri resta forte.

Il Corriere dello Sport descrive Gilmour come “l’alter ego di Lobotka”: 23 anni, centrale con buona visione di gioco, rapido a verticalizzare e tenace nell’interdizione. Il giocatore, in scadenza nel 2026, ha collezionato 41 presenze con De Zerbi la scorsa stagione. Per un’analisi dettagliata del suo stile di gioco, consulta il nostro articolo sulle qualità di Gilmour.

Le ambizioni di Gilmour: sulle orme dei grandi

Gilmour non nasconde le sue aspirazioni. In una passata intervista ha dichiarato: “Studiavo e in campo provavo a imitare Iniesta, Modric e Fabregas: baso il mio gioco su di loro”. Queste parole rivelano l’ambizione e la mentalità del giovane centrocampista, qualità che potrebbero fare la differenza nel centrocampo del Napoli.

Cosa ne pensi delle mosse di mercato del Napoli? Neres e Gilmour sarebbero gli innesti giusti per la squadra? Condividi la tua opinione nei commenti e continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato degli azzurri!