REPUBBLICA – Il Napoli ci prova per Berardi: Ecco quando può arrivare

Il Napoli punta Berardi, il calciatore dopo la retrocessione del Sassuolo punta a tornare in serie A. De Laurentiis ci riprova, Conte approva.

Berardi-Napoli: De Laurentiis torna alla carica

Dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B, Domenico Berardi potrebbe cambiare squadra. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a fare un nuovo tentativo per l’esterno italiano, già cercato in passato senza successo.

L’edizione odierna de La Repubblica, analizzando le trattative di calciomercato del Napoli, riporta: “Ad un passo il passaggio all’Everton – con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, una operazione da circa 24 milioni complessivi – del trequartista danese Lindstrom. Per adesso il progetto sta andando avanti, in attesa di decollare in maniera definitiva con la cessione di Osimhen. Nei piani c’è infatti un altro colpo a effetto per l’attacco: Berardi. Prima però bisogna fare cassa”.

Conte approva Berardi: il tecnico punta sulla qualità

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, sarebbe ben lieto di accogliere tra le proprie braccia Domenico Berardi. Le qualità dell’esterno sono fuori discussione e solo alcuni problemi fisici ne hanno rallentato l’ascesa. Il tecnico leccese potrebbe consentirgli di consacrarsi definitivamente nel calcio che conta.

