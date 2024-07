L’agente di Osimhen potrebbe arrivare a Castel di Sangro, c’entra il PSG. I dettagli

Possibile svolta nel caso Osimhen: l’agente atteso a Castel di Sangro. Il PSG resta sullo sfondo. Le ultime sul futuro dell’attaccante del Napoli.

L’agente di Osimhen atteso a Castel di Sangro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Roberto Calenda, l’agente di Victor Osimhen, potrebbe presto raggiungere il ritiro del Napoli. Il quotidiano ricorda:

“Victor Osimhen: a Castel di Sangro, per il secondo ritiro di un’estate che probabilmente immaginava diversa. Mettiamola così: sospettava che avrebbe partecipato alla prima parte della preparazione a Dimaro ma ad un tratto, con il naso all’insù verso le Dolomiti, ha iniziato a credere nell’ipotesi di non partire per gli Appennini insieme con il gruppo. Sentiva il profumo di Parigi.

E invece, dagli Appennini ai Pirenei è un racconto ancora tutto da scrivere. E ieri è sbarcato in Abruzzo: ha svolto in gruppo la sessione tecnico-tattica riservata e blindata sul secondo campo, e poi ha saltato la partitella finale.

È entrato allo stadio, ha salutato il pubblico ed è sfilato verso la zona palestra-spogliatoi. A questo punto, domenica non giocherà anche l’amichevole con l’Egnatia, la terza su tre: del resto è la capitale del mercato, e fino a quando la situazione non sarà chiara non andrà in scena.

Un’estate fa De Laurentiis e Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, furono protagonisti di una lunga serie di incontri tra Dimaro e soprattutto l’Aqua Montis di Rivisondoli, il quartier generale del club in Abruzzo“.

Il PSG sullo sfondo della trattativa Osimhen

Il possibile arrivo dell’agente a Castel di Sangro potrebbe essere legato all‘interesse del PSG. Il Corriere dello Sport riporta: “Però nelle scorse settimane è stato segnalato a Parigi, da qualche giorno zona d’ombra”, aggiungendo: “Fino a nuovo sole: il Psg è in silenzio strategico. Ma sempre in agguato“.

Nonostante le voci, la situazione attuale rimane incerta. Il quotidiano sottolinea: “in questa fase il manager non ha scalato le Dolomiti e per il momento non è annunciato, ma non è da escludere l’eventuale arrivo di Calenda a castel di Sangro. La presenza dell’agente nel ritiro del Napoli potrebbe portare a sviluppi significativi sul futuro dell’attaccante nigeriano”.

Per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi di questa trattativa e sulle ultime novità del calciomercato del Napoli, continuate a seguire Napolipiu.com.