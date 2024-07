PSG alza l’offerta per Osimhen, De Laurentiis rifiuta: i dettagli – IL MATTINO

Il PSG fa un nuovo tentativo per Osimhen presentando una nuova offerta a De laurentiis per l’attaccante del Napoli.

PSG aumenta l’offerta per Osimhen

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il PSG ha incrementato la propria offerta per Victor Osimhen. Il quotidiano rivela: “Attesa snervante affinché si sblocchi l’impasse per il valzer degli attaccanti. Osimhen attende buone nuove da Parigi e di riflesso fa lo steso il suo alter ego, Lukaku. Il PSG ha fatto un piccolo passo in avanti, ma non basta”.

Posizione ferma di De Laurentiis

Il Mattino riporta la ferma posizione di Aurelio De Laurentiis: “La forbice tra domanda e offerta resta ancora notevole tra le parti: i transalpini si sono spinti fino a 90 milioni mentre De Laurentiis non intende neppure sedersi a trattare al di sotto della tripla cifra (al netto della clausola liberatoria da 120 milioni)”.

Mercato Napoli: la situazione di Osimhen influenza Lukaku

La trattativa per Osimhen sta influenzando altre mosse di mercato del Napoli. Il Mattino aggiunge: “La partenza del nigeriano darebbe finalmente il via libera all’arrivo di Lukaku. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire. Neppure quello di Castel di Sangro dove ieri il diesse Manna ed il tecnico Conte sono rimasti a scambiare (più di) qualche parola al termine della prima seduta di lavoro allo stadio Patini”.

