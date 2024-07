Cairo: ‘Ho mandato Buongiorno al Napoli per…” Il motivo spiazza i tifosi del Toro

Cairo rivela il motivo del trasferimento di Buongiorno al Napoli. Tifosi del Torino in rivolta sui social. Le reazioni e i commenti più accesi.

Cairo svela il retroscena: perché Buongiorno al Napoli

Cairo, Buongiorno, Napoli, Torino, tifosi, reazioni, social, trasferimento: queste le parole chiave che hanno infiammato il web dopo le dichiarazioni shock del presidente granata.

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha sganciato una vera e propria bomba durante la presentazione del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Le sue parole sul trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli hanno scatenato un putiferio tra i tifosi granata.

Cairo ha dichiarato: “Quando rinnovò col Torino mi complimentai con lui perché aveva rinnovato quando poteva cogliere l’opportunità di non farlo per avere vantaggi successivi. Lui mi ha detto che l’ha fatto perché è cresciuto al Torino e ci tiene. Però mi ha anche detto di ricordarmelo se ci sarà un’opportunità. Questa è arrivata e me ne sono ricordato.”

Il presidente ha poi aggiunto la frase che ha fatto esplodere la polemica: “Credo sia giusto per lui fare un’esperienza che gli possa permettere di raggiungere dei primati di alto livello, che oggi noi non siamo in grado di poter fare.”

Tifosi del Torino in rivolta: i social si infiammano

Le parole di Cairo hanno scatenato una vera e propria bufera sui social. I tifosi del Torino non hanno apprezzato l’ammissione del presidente sulle ambizioni limitate del club e hanno espresso il loro disappunto in maniera veemente.

Ecco alcuni dei commenti che si possono leggere sul web:

“Cairo ammette di non avere ambizioni. Perché dovremmo continuare a sostenerlo?” – @TorinoFanXXX

“Vendere Buongiorno è un conto, ma ammettere di non poter competere è una pugnalata al cuore” – @GranataSempre

“Se non possiamo trattenere i nostri giovani, che futuro abbiamo?” – @ToroForever

Il futuro di Buongiorno e le ambizioni del Napoli

Mentre i tifosi del Torino manifestano il loro disappunto, quelli del Napoli festeggiano l’arrivo di un giovane talento. Buongiorno, classe ’99, si appresta a vivere una nuova avventura in una squadra che, come sottolineato da Cairo, gli permetterà di “raggiungere dei primati di alto livello”.

Il calciomercato continua a regalare sorprese, e questo trasferimento potrebbe non essere l’ultimo colpo di scena dell’estate.

Cosa ne pensate delle parole di Cairo? Credete che Buongiorno possa diventare un pilastro della difesa del Napoli? E come giudicate la reazione dei tifosi del Torino? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul mercato e sulla preparazione degli azzurri!