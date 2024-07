Sport Mediaset: Osimhen-PSG, il Napoli concede lo sconto. Filtra una notizia

Osimhen si avvicina al PSG, il Napoli avrebbe abbassato le pretese concedendo uno sconto sui 130 milioni della clausola.

Osimhen-PSG, il Napoli abbassa le pretese

Osimhe-PSG, arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra il club francese e il Napoli. Il bomber nigeriano partito con la compagine di Antonio Conte per Castel Di Sangro, dove gli azzurri svolgeranno la seconda parte del ritiro estivo, aspetta di trasferirsi nella capitale francese.

Osimhen ha da tempo raggiunto l’accordo economico con il PSG, il calciatore guadagnerà poco più di quanto guadagna al Napoli. Al club di De Laurentiis ad oggi non è arrivata nessuna offerta soddisfacente ma secondo Sport Mediaset a breve la situazione potrebbe cambiare.

Osimhen a Castel Di Sangro aspetta il PSG

La tv milanese afferma: “Osimhen è partito con i compagni per il ritiro di Castel Di Sangro in attesa di ulteriori sviluppi della trattativa con il PSG. Osimhen ha un accordo con il PSG da tempo e i due club stanno trattando per trovare la quadra dell’operazione.

La richiesta iniziale di 130 milioni da parte del Napoli si è abbassata fino a 100, cifra che il PSG non ha ancora messo definitivamente sul tavolo. La sensazione, però, è che nei prossimi giorni si potrà fare dei passi avanti per arrivare a un accordo definitivo”, ha concluso Sport Mediaset.