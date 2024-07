Schira: “Osimhen-PSG, il nigeriano guadagnerà poco più di quanto guadagna al Napoli. I dettagli dell’accordo'”

Calciomercato Napoli: Schira rivela i dettagli economici dell’accordo tra Osimhen e PSG. Le cifre dello stipendio e la durata del contratto.

Osimhen-PSG: Schira svela i dettagli dell’accordo

Victor Osimhen sembra essere a un passo dal PSG. Il club francese nelle ultime ore avrebbe deciso di accelerare per portare in Francia il calciatore.

Il forte attaccante nigeriano è attualmente a Dimaro, ma nelle prossime ore potrebbe lasciare il ritiro del Napoli per raggiungere Parigi per finalizzare l’accordo con il club francese. Il club azzurro già da tempo aveva deciso di cedere il calciatore e ora l’operazione sarebbe entrata nella sua fase più calda.

Schira svela i dettagli economici dell’accordo Osimhen-PSG

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riferito i seguenti aggiornamenti in merito all’attaccante nigeriano:

“Trattative in corso per Victor Osimhen al PSG dal Napoli. Il PSG ha un accordo di principio con l’attaccante per un contratto fino al 2029 (€ 14 milioni/anno). Osimhen ha rifiutato nei giorni scorsi anche una ricca offerta dell’Al Ahli, perché la sua priorità è restare in Europa”

Secondo quanto riportato da Schira, l’accordo tra Osimhen e il PSG prevederebbe uno stipendio di 14 milioni di euro all’anno, una cifra poco superiore a quanto il giocatore guadagna attualmente al Napoli.Quindi molto lontano dalle cifre raraoniche girate in questi giorni sul web.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e sulla trattativa Osimhen-PSG.