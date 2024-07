Salvione: “Napoli, cambio di strategia in difesa. Vi dico una cosa su Osimhen”

Pasquale Salvione svela le ultime sul calciomercato del Napoli: nuovi piani per la difesa, Ostigard verso il Rennes, dubbi su Osimhen e obiettivi in attacco.

Napoli, nuova strategia per la difesa secondo Salvione

Importanti novità sul calciomercato del Napoli emergono dalle dichiarazioni di Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio.

“In questo momento, il Napoli sta facendo ragionamenti diversi sulla difesa”, afferma Salvione. “L’esperimento positivo fatto da Bielsa in Copa America credo abbia fatto cambiare idea sui difensori. Sulla carta, il Napoli ha ancora cinque centrali, escludendo Ostigard e potendo impiegare Olivera e Di Lorenzo come braccetti. Dunque, il club considera il reparto completo”.

Ostigard verso il Rennes, dubbi sul futuro di Contini

Riguardo al futuro di Ostigard, Salvione rivela: “Sembra orientato ad accettare. C’è da aspettare che la situazione si concretizzi”. Sul possibile trasferimento di Contini al Bari, aggiunge: “Magari hanno in mente altre soluzioni per il terzo portiere. Tuttavia, l’ideale sarebbe impiegarvi un giocatore cresciuto nel vivaio”.

Calciomercato Napoli, le parole di Salvione su Osimhen e gli obiettivi in attacco

Sulla situazione di Osimhen, Salvione è chiaro: “Non ci sono offerte che soddisfino la richiesta del Napoli. Si cerca di trovare una soluzione, con i vari intermediari, che al momento, però, non c’è. Può succedere ancora di tutto ma, volendo fare una previsione, alla fine Osimhen andrà via”.

Per quanto riguarda possibili rinforzi in attacco, il giornalista menziona: “Si è parlato di David Neres, così come di Berardi”. Su un eventuale arrivo di Lukaku, precisa: “Non credo. Sono curioso di vedere quanto De Laurentiis investirà su Lukaku in caso di cessione del nigeriano”.

Infine, sul centrocampo, Salvione svela l’interesse per Brescianini del Frosinone: “Il Napoli lo sta corteggiando da tempo, è un profilo che si ritiene all’altezza. Il procuratore del calciatore è Riso e, dopo l’operazione Buongiorno, posso dare un vantaggio ai partenopei rispetto all’Atalanta”.

