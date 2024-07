Conte esclude Gaetano dal suo Napoli: la reazione dell’agente

L’agente di Gaetano rivela che Conte non lo include nei piani del Napoli. Si cercano nuove destinazioni per il centrocampista azzurro.

Calciomercato Napoli: Gaetano verso l’addio, parla l’agente

Una notizia significativa emerge dall’ambiente del Napoli: Antonio Conte sembra aver deciso di non includere Gianluca Gaetano nei suoi piani per la prossima stagione. L’informazione proviene dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi, che ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del suo assistito.

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Giuffredi ha affermato: “Da pochi giorni abbiamo saputo qual è la scelta del mister e stiamo lavorando per dare una definizione di una possibile destinazione”. Queste parole suggeriscono che Conte intende rimodellare il centrocampo azzurro secondo le proprie esigenze tattiche.

La decisione dell’allenatore pugliese sembra orientata verso centrocampisti con caratteristiche fisiche più marcate, mettendo in discussione la permanenza di Gaetano all’ombra del Vesuvio. Il calciomercato del Napoli si prepara quindi a vivere un periodo di movimenti significativi, sia in entrata che in uscita.

Tra le possibili destinazioni per il talento partenopeo, Cagliari e Parma sembrano essere in prima fila. I sardi avrebbero mostrato un forte interesse, mentre i ducali, neopromossi in Serie A, potrebbero offrire a Gaetano l’opportunità di un ruolo da protagonista.

Nel frattempo, il Napoli non resta fermo. Le voci di mercato indicano un interesse per Marco Brescianini, centrocampista che avrebbe attirato l’attenzione di Conte. Le trattative con il Frosinone sarebbero in corso, con una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

