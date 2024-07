Motta sul futuro di Chiesa: “Per ora è della Juve, ma vedremo”

Thiago Motta commenta le voci su Chiesa. L’attaccante nel mirino di Roma e Napoli. Mancato rinnovo con la Juve alimenta le voci di mercato.

Motta su Chiesa: tra Juventus e mercato

TORINO – Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus rimane incerto. Dopo il mancato rinnovo con i bianconeri, l’attaccante è al centro di numerose voci di mercato. Thiago Motta ha commentato la situazione in un’intervista a Tuttomercatoweb.

Mentre Roma e Napoli sembravano interessate, nelle ultime ore il Tottenham è emerso come potenziale destinazione per Chiesa. L’assenza del giocatore dalla trasferta bianconera in Germania ha alimentato ulteriori speculazioni.

Interrogato sulla situazione di Chiesa, Motta ha risposto con cautela: “Fa parte della Juventus in questo momento e poi vedremo…”. Una dichiarazione che lascia aperte diverse possibilità per il futuro dell’attaccante.

Le prospettive di mercato

Il mancato rinnovo di Chiesa con la Juventus ha aperto scenari di mercato inaspettati. L’interesse di club come Roma, Napoli e Tottenham potrebbe portare a sviluppi interessanti nelle prossime settimane.

