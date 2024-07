Manna vuole Brescianini: Il DS ha pronto anche il piano B

Napoli intensifica la ricerca a centrocampo: Brescianini in pole, ma spunta il piano B. Manna al lavoro, Conte fattore chiave. Le ultime di mercato.

Manna su Brescianini: C’è il gradimento di Conte

NAPOLI – Il Napoli intensifica la ricerca di rinforzi per il centrocampo. Marco Brescianini resta l’obiettivo principale, ma il direttore sportivo Giovanni Manna valuta anche alternative di qualità.

Brescianini, classe 2000, è apprezzato per la sua versatilità tattica. Il centrocampista può ricoprire diversi ruoli: play, mezzala, trequartista e, all’occorrenza, anche esterno sinistro. Sul suo cartellino pesa una clausola di rivendita del 50% in favore del Milan.

Il calciatore avrebbe già espresso il suo gradimento per un trasferimento in maglia azzurra. Fonti vicine al giocatore rivelano che Brescianini sarebbe in contatto con l’ex compagno Walid Cheddira, che gli avrebbe illustrato il clima positivo creato da Conte nello spogliatoio.

Gilmour: l’alternativa dal Brighton

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Manna non si limita a Brescianini. Il DS azzurro avrebbe “cerchiato in rosso” anche il nome di Gilmour del Brighton come possibile alternativa per rinforzare il centrocampo del Napoli.

Manna sarebbe in contatto con l’agente Riso per Brescianini, ma mantiene aperte altre piste per garantire a Conte le migliori opzioni possibili per la mediana azzurra.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul mercato del Napoli. Chi preferireste vedere in azzurro tra Brescianini e Gilmour? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.