Reina elogia Napoli: “Ia città ha segnato la mia vita, è speciale”

Pepe Reina esalta Napoli e il suo mare. L’ex portiere, ora al Como, ricorda con affetto la sua esperienza partenopea. I dettagli.

Reina e l’amore per Napoli

Pepe Reina, ex portiere del Napoli e nuovo acquisto del Como in Serie A, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, esprimendo il suo affetto per l’Italia e, in particolare, per la città partenopea.

Reina ha dichiarato: “Io e la mia famiglia siamo molto felici di tornare in Italia, un paese dove siamo stati benissimo ovunque: a Napoli, a Milano e a Roma. È sempre una gioia tornare qui”.

Riguardo al suo legame con Napoli, l’estremo difensore spagnolo ha aggiunto: “Poche cose sono come il mare di Napoli, a prescindere. Napoli è un segno importante nella nostra vita, qualcosa di speciale”.

Il dialetto napoletano e la nuova vita a Como

Alla domanda se twittasse in dialetto napoletano, Reina ha risposto con un sorriso: “Ho un sacco di amici napoletani, ogni tanto scappa qualcosa…”.

Nonostante il trasferimento al Como, Reina ha scelto di vivere a San Siro, zona che conosce bene dai tempi del Milan: “Per comodità — le scuole, il calcio dei bambini — si andrà a vivere a San Siro, nella zona che conoscevo quando ero al Milan. Siamo stati fortunati a trovare la casa in fretta”.

