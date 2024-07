Osimhen-Napoli: il club ha stabilito una deadline per la cessione. I dettagli

Napoli fissa i tempi per la cessione di Osimhen. De Laurentiis ha stabilito i termini per la cessione. Conte paziente.

La deadline del Napoli per Osimhen

NAPOLI – La Società Sportiva Calcio Napoli ha delineato la propria strategia riguardo la cessione di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo è disposto ad attendere fino alla fine di agosto per finalizzare il trasferimento del bomber nigeriano.

Nonostante le iniziali aspettative di concludere l’affare a luglio, principalmente per questioni di introiti, il presidente Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra hanno dimostrato flessibilità. Il quotidiano sottolinea: “Ma il Napoli può attendere anche la fine di agosto? La risposta è sì. Non ci sono ultimatum, se non strategici”.

Il Mattino evidenzia l’atteggiamento di Osimhen in questa fase: “Osimhen sta vivendo con grandissima professionalità un momento sicuramente non facile da gestire, anche dal punto di vista psicologico”.

Riguardo all’allenatore Antonio Conte, il giornale afferma: “I tempi del mercato sono questi e Conte non ne fa un dramma. Ora, sia chiaro: è come una partita a scacchi”.

La strategia di mercato azzurra

La decisione del Napoli di non imporre scadenze rigide per la cessione di Osimhen potrebbe rivelarsi cruciale nelle dinamiche del mercato in uscita. Questa flessibilità potrebbe consentire al club di massimizzare il valore del trasferimento del giocatore nigeriano.

