Napoli, Walid Cheddira resta: il vice Lukaku che ha convinto Conte

Il marocchino Walid Cheddira, vera e propria ‘sorpresa’, potrebbe diventare il punto di forza degli azzurri per la prossima stagione.

Walid Cheddira sembra destinato a restare al Napoli e a giocare un ruolo chiave nella nuova stagione, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica. Il centrocampista marocchino ha impressionato positivamente durante il ritiro a Dimaro, tanto da guadagnarsi la conferma di Antonio Conte come vice Lukaku in attacco.

Cheddira, la vera sorpresa degli 11 giorni di Dimaro

Dopo undici giorni intensi di preparazione, Cheddira ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per integrarsi perfettamente nell’organico azzurro. La sua forza fisica, combinata con una notevole tecnica e determinazione, lo rendono un candidato ideale per ricoprire il ruolo di attaccante di scorta, supportando il reparto offensivo che (molto probabilmente) sarà guidato da Romelu Lukaku.

Il Napoli, dopo aver concluso il ritiro estivo a Dimaro, si prende ora tre giorni di riposo prima di riprendere la preparazione a Castel di Sangro. Questo sarà l’ambiente dove Cheddira avrà l’opportunità di consolidare il suo ruolo e integrarsi ulteriormente nei piani di Conte per la stagione imminente.

La Repubblica ha anche riferito sui movimenti di mercato del Napoli, evidenziando le trattative in corso per le cessioni di Lindstrom, Gaetano, Ostigard e Simeone. Allo stesso tempo, la squadra si appresta a valutare attentamente le prestazioni di Natan, Juan Jesus, Cajuste e Ngonge durante la prossima fase di preparazione.

Walid Cheddira, tuttavia, sembra già aver conquistato il suo spazio all’interno della squadra, con Conte che punta su di lui come elemento fondamentale per le sue tattiche offensive. Il marocchino, ora più che mai, si prepara a giocare un ruolo cruciale nel progetto sportivo del Napoli per la stagione 2024/2025.