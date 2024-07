Troise: “Lindstrom, Cajuste e Ngonge non hanno convinto Conte”

Il giornalista si è soffermato sulle attuali valutazioni del tecnico del Napoli, Antonio Conte, in questa prima parte di ritiro a Dimaro.

Il Napoli continua la sua preparazione estiva a Dimaro, mentre Antonio Conte valuta attentamente il futuro della squadra in vista della prossima stagione calcistica. Secondo le ultime dichiarazioni di Ciro Troise, giornalista del Corriere della Sera, il tecnico partenopeo non sembra soddisfatto di alcuni giocatori, tra cui emergono i nomi di Cajuste, Lindstrom e Ngonge.

Durante l’intervista rilasciata a ‘Bordocampo’ su Radio Capri, Troise ha evidenziato: “Ci sono diversi giocatori che non hanno pienamente convinto Antonio Conte. Il mister continuerà a valutare la situazione nei prossimi giorni”. Questa incertezza si riflette anche nel mercato estivo, dove il Napoli procede con cautela nelle trattative.

L’amichevole imminente contro il Mantova di Possanzini è vista come un test cruciale per la squadra, che ancora deve definire la propria rosa definitiva. Troise ha sottolineato che “il mercato richiederà tempo per chiudere i contratti, considerando anche le esigenze nella cessione dei giocatori”.

Un nodo cruciale sembra essere rappresentato dalla vicenda Osimhen-Lukaku, che potrebbe risolversi entro il ritiro di Castel di Sangro. Troise ha confermato che questo affare sta influenzando tutte le altre operazioni di mercato del Napoli.

In particolare, il giornalista ha menzionato la possibile partenza di Gaetano come una delle decisioni imminenti: “Gaetano potrebbe lasciare per avere più spazio di gioco altrove”, ha affermato Troise, riferendosi ai movimenti attesi nel mercato.