Trattative calde a Dimaro, Manna alle prese con telefonate continue: le ultime novità di mercato

Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha gestito una serie di telefonate cruciali soffermandosi su diverse trattative in corso.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel nono giorno di preparazione del Napoli a Dimaro, l’attenzione si è concentrata non solo sul campo ma anche sulle trattative di mercato orchestrate da Giovanni Manna, il cui telefono si è rivelato piuttosto “bollente”. Mentre Antonio Conte e il suo staff tecnico lavoravano intensamente con la squadra sul campo di Carciato, Manna si è dedicato a negoziati intensi via telefono, probabilmente in relazione a quattro giocatori chiave.

Manna alle prese con le cessioni di quattro giocatori

Uno dei nomi principali sulla lista delle possibili cessioni è Leo Ostigard. Il difensore norvegese, nonostante l’accordo quasi concluso con il Rennes, sembra restio a trasferirsi in Francia, sollevando interrogativi sul futuro della trattativa.

Il centrocampista Gianluca Gaetano è al centro di un’interessante disputa tra Cagliari, sua ex squadra, e Parma, dove potrebbe ritrovare l’ex allenatore Fabio Pecchia. La sua decisione potrebbe essere cruciale per il suo futuro.

Jesper Lindstrom è oggetto di interesse dell’Everton, che vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, ma la mancanza di un’intesa personale potrebbe complicare il trasferimento.

Infine, c’è anche da considerare la possibile partenza di Natan, richiesto in prestito sia in Italia che all’estero e indicativo dunque di un mercato alquanto ‘vivace’ per il giovane giocatore.

Con il mercato estivo in pieno svolgimento, il Napoli si trova a navigare le complesse ‘acque’ delle trattative per i suoi giocatori. Manna, al centro delle operazioni, ha ancora molto da decidere prima che si possano tirare le somme su queste potenziali cessioni. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su queste storie di mercato che potrebbero cambiare il volto della squadra azzurra.